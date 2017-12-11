Hakan Aysev 6. kez evleniyor mu?

Onur Akay ve Nursel Eroğlu'nun sunduğu Dünden Bugüne Nağmeler'e konuk olan ünlü tenor Hakan Aysev, evlilikle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

"İNSANLARI KIRAMIYORUM EVLENİYORUM"

5'inci evliliği sona eren Aysev, "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" dedi. Daha sonra sözlerini "tabii diyordum" diye değiştiren Aysev, "Yoğurdu üfleyerek yemek gerekecek ama bugün bunu söylerim yarın tekrar duymuş olursunuz ki, Hakan Aysev tekrar evlendi." dedi.

Program sunucusu ses sanatçısı Onur Akay ise, "Duyacağız gibi hissediyorum, öyle bir his var içimde" diyerek kafaları karıştırdı.

En son Banu Karaca ile dünya evine giren Hakan Aysev'in mutluluğu uzun sürmemişti.

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