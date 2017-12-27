HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, partiye Hakan Baş’ın oyuncu sevgilisi Bensu Soral’ın yanı sıra Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin ve İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen de katıldı.



Oğuzhan Koç “2018’de düğün var mı?” sorusuna “Hakan ile Bensu evleniyor” şeklinde cevap vererek hedef şaşırttı.

Soral da eylül ayında Hakan Baş’la Avusturya’da evleneceklerini açıkladı.



bensu soral

Hakan Baş