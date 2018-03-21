Hakan Bayrakçı gece saatlerinde Twitter üzerinden gözaltına alındığını duyurunca sosyal medya da merak konusu oldu. Hakan Bayrakçı kimdir? Neden gözaltına alındı?

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR araştırma şirketi’ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı. Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana’a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1’de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur.

Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul’da yaşamaktadır.

HAKAN BAYRAKÇI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alındı. Hakan Bayrakçı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müd. götürüyorlar."

— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) March 20, 2018

Şu an için neden gözaltına alındığı bilinmiyor.

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