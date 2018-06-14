SONAR Araştırma şirketinin sahibi araştırmacı Hakan Bayrakçı, İstanbul-Dalaman uçağında tuvalette sigara yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Bayrakçı, paylaşımında “Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında 2 polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı” diye yazdı. Gözaltını “Fikirlerinden hoşlanmayan işgüzar pilot ve hostes” diye tanımlayan Bayrakçı, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Bayrakçı’ya, uçağın Dalaman’a inişi sonrası polis tarafından Kabahatler Kanunu’na göre 124 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilecek idari para cezaları hakkındaki yönetmeliğe göre, uçakta sigara içen yolcuya, “Kural tanımaz yolcu” olarak tanımlanması durumunda ayrıca 1717 TL para cezası da uygulanıyor. Para cezası, kural tanımaz yolcunun yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde uçağın kaptanı ile 2 kabin memuru olmak üzere 3 kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit ediliyor.

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