Serie A'nın 35. haftasında Gennaro Gattuso yönetimindeki Milan, Roberto Donadoni'nin çalıştırdığı Bologna'nın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında sahne alan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Milli yıldızımızın golünde asisti Patrick Cutrone yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında son anlar oynanırken Hakan bir kez daha sahne aldı. Hakan'ın asistinde topla buluşan Giacomo Bonaventura, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Bologna, 74. dakikada farkı 1'e indirdi. Ev sahibinde Simone Verdi'nin asistinde Sebastien De Maiao skoru 2-1'e getiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Milan sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise haftayı 39 puanla kapattı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyundan çıkarken 1 gol 1 asistle, Milan'ın 2 golüne de doğrudan katkı sağladı ve takımını 3 puana taşıdı. Milli futbolcumuz bu performansıyla ligdeki gol sayısını 4'e asist sayısını da 5'e yükseltti.