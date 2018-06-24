Gazete Habertürk'ün haberine göre Bundesliga temsilcisi RB Leipzig’in yıldız oyuncu için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ifade edilirken Hakan’a da senelik 3 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.

Milli futbolcu, İtalyan devinde 45 maçta 8 gol, 13 asist üretti.