Hakan Çalhanoğlu'na şantaj davası başladı!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir dönem ilişki yaşadığı Anita Latifi'nin kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla açılan dava bugün başladı. Bild'de yer alan habere göre Almanya'da bir yarışmada dikkatleri çeken 21 yaşındaki Latifi'nin bir gazeteci ile anlaşarak ilişkileri bittikten sonra Hakan Çalhanoğlu'nu arayarak "Senden hamileyim. 250 bin Euro verirsen kürtaj yaptıracağım. Vermezsen basına giderek her şeyi anlatırım" dediği iddia ediliyor.

Düsseldorf'ta her iki tarafın da hazır bulunduğu davada konuşan milli futbolcu, Latifi'yle 10 kez birlikte olduğunu açıklayarak "Yakın bir arkadaşlığımız oldu, birlikte de oldu ancak ilişki boyunca dikkatli davrandım ve korundum" ifadelerini kullandı.

Haberde Latifi'nin hamile kalmadığının ortaya çıktığı ve Latifi'nin avukatının duruşma sonrasında gazetecilere "Çalhanoğlu'nun korunduğu konusunda şüpheliyim" dediği kaydedildi. Duruşma 20 Aralık 2017 tarihine ertelendi.

Hakan Çalhanoğlu

Anita Latifi