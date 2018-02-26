İtalya Serie A takımlarından AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, AS Roma ile oynadıkları maç öncesi takım arkadaşı Rodriguez'i Cengiz Ünder konusunda uyardığını söyledi.
Olimpiyat Stadı'nda dün akşam konuk oldukları Cengiz Ünder'li AS Roma'yı 2-0 yenen AC Milan'ın oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından DHA'nın sorularını yanıtladı.
"HEM CENGİZ HEM DE BEN İTALYA'DA ÇOK MUTLUYUZ"
Son haftalarda hem Cengiz'in hem de kendisinin, iyi yönde seyreden performanslarından dolayı adlarından çok bahsettirdikleri hatırlatılan Çalhanoğlu, "Hem Cengiz hem de ben çok mutluyuz. Maçtan önce de sonra da konuştuk onunla. Cengiz için çok mutluyum. Sonuçta Türkiye'den geldi ve İtalya'ya kendisini adapte etmesi hiç kolay değil; öncelikle dili konuşmak lazım. Ben de öyleyim; aynıyız. İkimiz de artık alıştık ve kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.
"CENGİZ'LE AĞABEY-KARDEŞ GİBİYİZ"
Kendilerinin birer milli takım oyuncusu olduklarını anımsatan Çalhanoğlu, "Bayrağımızı her zaman en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.
Maçın durduğu anlarda Cengiz ile kısa sohbetlere girdiğine dikkat çekilen Hakan Çalhanoğlu, "O'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı golü konuştuk. Kısa kısa şakalaştık. Bir ağabey-kardeş konuşması gibiydi" ifadesini kullandı.
"CENGİZ ÇOK HIZLI BİR OYUNCU"
24 yaşındaki oyuncu, bir rakip olarak ise Cengiz Ünder'i şöyle değerlendirdi:
"Cengiz çok kaliteli bir oyuncu. Arkadaşım (Ricardo) Rodriguez'e, Cengiz'in kalitesinden bahsettim ve ona dikkat etmeliyiz dedim. Sonuçta O çok hızlı bir oyuncu."
Takım olarak Roma karşısında çok iyi oynadıklarını ifade eden Çalhanoğlu, "Roma'ya bir şey bırakmadık. Galibiyet bizim hakkımızdı ve 3 puanı aldık" dedi.
"GATTUSO BENİ HIRPALAYARAK SEVİYOR; O, TAKIMI ÇOK DEĞİŞTİRDİ"
Çalhanoğlu, teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun, Sampdoria'yı yendikleri maç sırasında üzerine yürümesi ve sonrasındaki basın toplantısında da "Hakan'ı yumruklamak istedim. Penaltıyı Rodriguez'e bırakmamalıydı" demesine ilişkin de şunları söyledi:
"O'nun sevinci öyle. O, beni böyle seviyor; hırpalayarak. Çok iyi bir hoca. Bizi çok değiştirdi. Takım olarak artık başka bir Milan oynuyor sahada. İnşallah bu galibiyetlere devam ederiz. Sonuçta hiç maç kaybetmedik. O'nunla çok mutluyuz."
Kasım ayında AC Milan ile yolları ayrılan eski teknik direktörü Vincenzo Montella dönemine nazaran Gattuso'nun oyun sistemiyle daha fazla kendisini sahada hissettirmeye başlandığıyla ilgili de Hakan Çalhanoğlu, "Her hocanın farklı bir felsefesi vardır. Gattuso daha çok hırslı ve mantaliteye dikkat eden bir hoca; mücadeleyi çok seviyor. Bunu da sahada takım olarak gösteriyoruz ve O'nun dediğini yapmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı.
MAÇ SONU CENGİZ'E YOĞUN İLGİ
Öte yandan, son haftalarda kaydettiği 5 golün ardından Roma'da fenomen olan Cengiz Ünder'in, karşılaşmanın ardından stadyumdan çıkarken taraftarların ilgi odağı olması dikkat çekti.
Ünder, çok sayıda taraftarın imza ve birlikte fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.