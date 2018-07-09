Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı

09.07.2018 - 15:43 | Güncelleme:

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi

  • 1 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti.

  • 2 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

  • 3 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    Çiftin boşanacağı iddia edildi.

  • 4 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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    Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirdi.

  • 5 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
    5 | 24

    Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

  • 6 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
    6 | 24

    Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi. Bu görüntü sosyal medyayı salladı.

  • 7 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 8 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 9 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 10 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 11 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 12 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 13 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 14 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 15 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 16 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 17 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 18 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 19 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 20 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 21 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 22 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 23 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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  • 24 Hakan Çalhanoğlu'nun Milano’da yabancı bir güzelle fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri
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Yorumlar 2
  • Misafir 4 saat önce
    yerdeki ekmeği öp, ümreye git show yap ! nikahlı eşini aldat ? italya bozmuş belli !
  • Misafir 4 saat önce
    hakan yanlış yaptın çok pişman olacaksın ama iş işten geçince..İki büyük silikon için değmezdi
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