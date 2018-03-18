Hakan Çalhanoğlu Chievo karşısında da gol attı!

Serie A'nın 28. haftasında Gennaro Gattuso yönetimindeki Milan, Rolando Maran'ın çalıştırdığı Chievo'yu ağırladı. Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 10. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

Vincenzo Montella döneminde zaman zaman yedek kalan milli futbolcu, Gattuso döneminde 11'in değişilmezlerinden biri oldu ve formunu yükseltti.

Milan formasıyla gol sayısını 5'e yükselten milli futbolcunun 8 de asisti bulunuyor.