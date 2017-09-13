Hakan Dinçay kimdir? Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Fenerbahçe Spor Kulübü, vefat haberiyle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Kulübümüzün Asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yöneticimiz Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet; Dinçay ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü''

AZİZ YILDIRIM: KARDEŞİM HAKAN DİNÇAY'A...

"Uzun yıllar birlikte kol kola yürüdüğüm, mutlu ve mutsuz günlerimizde bir an olsun yanımızdan ayrılmamış, kulübümüze bir çok alanda yaptığı katkının yanı sıra özellikle voleybol şubemizin bu günlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu üyemiz, mesai arkadaşım, değerli kardeşim Hakan Dinçay’ı kaybetmemizin üzüntüsünü derinden yaşıyorum.



Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.



Mekanın cennet olsun Hakan Dinçay…"



GALATASARAY'DAN MESAJ

Galatasaray Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

HAKAN DİNÇAY KİMDİR?

1961 yılında İstanbul'da doğan Hakan Dinçay ömrünü Fenerbahçe'ye adadı. 1994 yılından beri aktif olarak Fenerbahçe'ye hizmet etti. 2002'den bu yana da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nin başarılarında önemli rol oynayan insanlardan biri oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım amatör sporlara daha fazla eğilme kararı aldığında Hakan Dinçay'ı da voleybol şubesinde görevlendirdi. O zamana kadar Fenerbahçe'nin kadınlarda da erkeklerde de şampiyonluğu yoktu. Fenerbahçe, son 15 yılda voleybolda büyük başarılar kazandı. Türkiye'de kadınlarda ve erkeklerde üst üste şampiyonluklar gelirken sarı lacivertliler Avrupa'da ve dünyada büyük başarılar elde etti. Erkek Voleybol Takımı da Avrupa'dan kupa getirmeyi başardı. Bu süreçte Hakan Dinçay hep voleybol şubesi sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Hakan Dinçay

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