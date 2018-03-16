Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 All Starlar kadrosuna dahil oldu. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde...

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu Survivor All Starlar kadrosuna dahil olan isimlerden biri oldu. Survivor'a daha önce iki kez katılan ve başarılı grafik çizen Hakan Hatipoğlu şampiyonluk parolasıyla Survivor 2018'de yer alacak. Survivor severlerin Survivor Panorama'da da takip ettiği Hakan Hatipoğlu Survivor'da All Starlar adına mücadele edecek...

İsmimi ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

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