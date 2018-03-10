Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 All Starlar takımında yerini aldı. Var mısın Yok musun yarışması ile adını duyuran Hakan Hatipoğlu Survivor'da da iz bırakan isimlerden biri oldu. Bu sezon iddialı isimlerden biri olan Hakan Hatipoğlu bu sezon şampiyonluk istiyor.

Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Starlar kadrosunda yer alan Hakan Hatipoğlu kimdir? TV8 ekranlarında aşina olduğumuz isim olan Hakan Hatipoğlu kaç yaşındadır? İşte Hakan Hatipoğlu biyografisi…

Hakan Hatipoğlu Survivor All Starlar kadrosuna ismini yazdırdı. Survivor'a ise daha önce iki kez katılmıştı. Başarılı grafik çizen Hakan Hatipoğlu şampiyonluk için Survivor 2018'de yarışacak. Survivor severlerin Survivor Panorama'da da takip ettiği Hakan Hatipoğlu kimdir?

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

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