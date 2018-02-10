Hakan Hatipoğlu Survivor All Starlar kadrosuna ismini yazdırdı. Survivor'a ise daha önce iki kez katılmıştı. Başarılı grafik çizen Hakan Hatipoğlu şampiyonluk için Survivor 2018'de yarışacak. Survivor severlerin Survivor Panorama'da da takip ettiği Hakan Hatipoğlu kimdir?

HAKAN HATİPOĞLU NEDEN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ?

Survivor ilk bölümünde bir sürpriz yaşandı. Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı. YApılan değişikliğin nedeni Hakan Hatipoğlu'nun, Turabi ile olan çatışması gösterildi.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

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