Hakan Hatipoğlu kimdir? Survior 2018'in All Star kadrosunda yarışmaya başlayan ve ilk bölümde Acun Ilıcalı tarafından Gönüllüler takımına geçirilen Hakan Hatipoğlu, yarışmanın 5. bölümünde oynanan ödül oyununda talihsiz sakatlanma olayı yaşamıştı. Yarışmanın takipçileri Hakan Hatipoğlu'nun son durumunu merak ediyor. Peki, Hakan Hatipoğlu son durum ne? Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

HAKAN HATİPOĞLU SON DURUMU NE?



Acun Ilıcalı Survivor 2018'in geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Hakan Hatipoğlu'nun durumu hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hakan gözetim altında. Durumu birkaç gün içerisinde belli olacak. Onunla ilgili sizlere bilgi verilecek." dedi. Hakan Hatipoğu'nun sağlık durumu ile ilgili bu akşam yayınlanacak bölümde açıklama yapılması bekleniyor.

Survivor 2018'in 5. bölümünde ödül oyununun oynandığı esnada Nihat Doğan'a karşı yarışan Hakan Hatipoğlu bir engelden geçerken sakatlanma olayı yaşadı. Tüm yarışmacılar Hakan'ın yardımına koşarken, sağlık ekipleri Hakan'ın yanına gelerek Hakan'a müdahele etti. Doktorun müdahele ettiği sırada Hakan 'Benim tek hissettiğim, lastiğin gözümü çizdiği.' diyor. Doktor ise, 'Boynun geriye doğru geldi. Biliyorum. Farkındayım. Ama, yani ben bedeninle ilgili bir şey düşünmüyorum. Rahat ol." diyor. Daha sonra Hakan, ambulansla hastaneye götürülüyor.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de dünyaya geldi. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

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