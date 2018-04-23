Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, YouTube’da yayınlanan Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, oyuncu Hakan Meriçliler oldu. İşte Meriçliler'in açıklamaları:
"ÇOK İYİ SANDVİÇ YAPARIM, 'VAY BE' DERSİN"
Çok güzel yemek ve sandviç yaptığını belirten Hakan Meriçliler, "Çok iyi kahvaltı hazırlarım mesela. Çok da iyi sandviç yaparım. ‘Vay be!’ dersin görünce. Saçma sapan şeyleri bir araya getirip özgün sandviçler yaparım. Ayrıca çok iyi makarna ve et pişiririm. Balığı da iyi yaparım. Yemek konusunda çok iyiyim" dedi.
"GECE HAYATINA ÇOK İSTEKLİ DEĞİLİM"
Ünlü oyuncu, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Herhangi bir şeyi yaparken ‘Dur ya artık sen 20’lerinde değilsin, bir ağır ol’ diye kendimi uyarırım” cümlesine 'doğru' kartını gösterdi: Oluyor bu bana. Mesela gece hayatı, barlar söz konusu olduğunda çok istekli değilim. Gençken de çok istekli değildim bunlar. Ocakbaşını daha çok seviyorum. Hep sohbetçi oldum diyebilirim. Üniversitede de böyle bir adamdım.
"İLİŞKİ YAŞAMAYI SEVİYORUM"
Hakan Meriçliler, “Baba nasihati mi, sevgili şefkati mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Sevgili şefkati. İlişki seviyorum. Bir kadınla bir erkeğin o halini seviyorum yani. Babam, babam yani zaten.”
"ENERJİK İNSANLARIN DA BİR LİMİTİ VAR"
Enerjik bir yapısı olduğunu, ancak zaman zaman modunun düştüğünü dile getiren başarılı oyuncu, "Genelde çok yüksek motivasyonluyum. Enerjik biriyim. Yapı itibarıyla böyleyim. Tabii ki düştüğüm zamanlar oluyor. İnsanım sonuçta. Bütün bataryaların durduğu, kilitlendiğim, depresifliğe yol açan dönemler. Bu kadar verici, bu kadar enerjik insanların da bir limitleri var sonuçta. Ama bir şekilde topluyorum bunu daha sonra. Yaşamdan zevk almaya, insanlarla bunu paylaşmaya, hep beraber eğlenmeye, daha iyi insan olmaya çalışıyorum" dedi.
"HEP SAHNE OYUNCUSU OLMAK İSTEDİM"
1989 yılında rol aldığı ilk kısa filmi 'Kumsaati'nden bir fotoğrafı ekrana getirilince Hakan Meriçliler, "O zamanlar hayal ettiğin noktaya ulaştın mı?” sorusunu, "Tiyatro açısından kesinlikle evet. Tiyatro benim hayatımda bir hayli baskın. Ben hep sahne oyuncusu olmak istedim. Bir şeyin canlı olması çok özel. O yüzden tiyatro vazgeçebileceğim bir şey değil" şeklinde yanıtladı.
"OĞLUM DA BENİM GİBİ HIZLI"
Hakan Meriçliler, oğlu Doğaç’ın kendisine benzetilmesi üzerine, "Huyu da çok benzer bana. Benim gibi çok hızlı o da. Düşünce açısından da hareket olarak da çok hızlı" ifadelerini kullandı.
"MESSİ'NİN SIRRI TEKRARDA"
Ünlü oyuncu, “İlk zamanlarındaki kadar çok prova yapıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Prova hep olmak zorunda. Hatta zamanla daha da artar provalar. Çünkü şunu bilirsin; bir şeyin tekrarı kadar iyi olabilirsin. İyi olmak için çok tekrarlaman gerekir. Messi bugün bu kadar iyi futbol oynuyorsa, çok tekrardandır. Bir basketbol oyuncusu faul atışlarında 25’te 25 yapabiliyorsa, inan bana haftada 8 bin tane atıyordur ondan."
"ERMAN KUNTER OLAMAYACAĞIMI FARK EDİNCE BASKETBOLU BIRAKTIM"
Basketbola neden devam etmediğini de açıklayan Meriçliler, "Erman Kunter halen Türkiye sayı şampiyonu. O rekoru kırdığı maçı statta izledim. O zamanlar genç takımda oynuyordum, A takımında oynamaya başlayacaktım. Profesyonel olmak üzereydim. Erman Kunter o zaman 32 yaşında. Böyle oturdum, düşündüm. 17-18 yaşlarındayım. Kendi kendime ‘Ben bir Erman Kunter olsam bile ki olamam. Acaba ben 32 yaşında alkışlanmaya başlayıp bunu sonuna kadar devam ettireceğim bir işi neden yapmıyorum?’ dedim. Tiyatro da kafamdaydı her zaman. O gün kalktım oradan ve basketbolu bıraktım" şeklinde konuştu.
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