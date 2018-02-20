Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Hakan Meriçliler, mekan görevlilerinden yardım istedi. Hemen restoranın önüne çıkan görevliler, gazeteciler görüntü almasın diye Meriçliler'in önüne set kurdu.

Muhabirlerin ısrarcı tavrı üzerine ünlü oyuncu, sevgilisini de yanına alarak mekanın üst katına çıktı.

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