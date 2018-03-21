HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yanına gelen gazetecilerle sohbet eden oyuncu Hakan Meriçliler, yakında vizyona girecek olan ‘Arapsaçı’ adlı filmde canlandırdığı rolü şu sözlerle anlattı:



“Güzel kızlar peşinden koşarken mahalledeki kendisini seven kızdan habersiz avare bir oyuncuyu oynadım.” Tarkan





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