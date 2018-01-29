Hakan Sabancı, önceki gece tek başına gittiği Bebek’teki bir kulüpte eski model Irmak Atuk’la yakınlaşıp sarmaş dolaş eğlendi.

Mekana ayrı ayrı gelen Hakan Sabancı ve Irmak Atuk, ilerleyen saatlerde yakınlaştı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, samimi şekilde dans eden ikilinin dakikalarca öpüştükleri öğrenildi.

Gecenin bitiminde VIP minibüsünü kapıya yanaştırtan Sabancı, eski modelle merdivenlerde belirdi. Flaşlar patlayınca panikleyen çift hemen ayrıldı.

Atuk, başkasını bekliyormuş gibi yaparken Sabancı minibüsüne binip gözden kayboldu. Atuk da bir süre oyalandıktan sonra yoldan çevirdiği taksiyle Sabancı’nın peşinden gitti.

Hakan Sabancı

Irmak Atuk