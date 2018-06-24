Hakan Sabancı, Merve Boluğur'u Evelyn Kazantzoglou ile mi aldattı?

Oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile 10 gün önce flört etmeye başlamıştı. Bayramın birinci günü Çeşme'de başlayan aşk Bodrum'a taşınmış ve aşıklar el ele Hacı Sabancı'nın teknesine giderken görüntülenmişti. Hakan Sabancı'nın 10 gündür birlikte olduğu oyuncu Merve Boluğur'u, Yunan manken Evelyn Kazantzoglou ile aldattığı iddia edildi