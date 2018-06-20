Aslıhan Karalar'dan mutluluk pozu

Bir aylık sevgilisi Hakan Sabancı’yı Merve Boluğur’a kaptırdığı için karalar bağladığı konuşulan Best Model Aslıhan Karalar, Bodrum’da objektiflere mutluluk pozu verdi. Dedikoduların aksine neşeli hali objektiflere yansıyan Karalar, Hakan Sabancı-Merve Boluğur birlikteliği ile ilgili “Yaşandı ve bitti, ikisine de mutluluklar diliyorum” dedi