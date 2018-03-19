HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ikili, ayrı ayrı geldikleri restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi.



Çıkışta birlikte görüntü vermek istemeyen ikiliden genç işadamı, Atuk’u kuzeni Fethi Kamışlı ile önden gönderdi. Sabancı ise mekândan alışveriş merkezinin içinden otoparka inerek ayrıldı.

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