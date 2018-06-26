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Genç iş adamı Hakan Sabancı’nın, önceki gün katıldığı bir düğünde eski sevgilisi Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta geceden el ele ayrıldıkları bile konuşuldu. O gece, Kazantzoğlu, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı.