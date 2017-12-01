Öne Çıkanlar
Futbol

Beşiktaş - Galatasaray derbisini spor yorumcularına sorduk!

01.12.2017 - 11:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 Hakan Ünsal, Feyyaz Uçar, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'ten Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumları!
    1 | 45

    Türkiye'de nefesler tutuldu, 2 Aralık Cumartesi günü bekleniyor! Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rekabette ligde 119. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı yendiği takdirde yeni stadındaki ilk derbi galibiyetini alacak! Sarı-kırmızılılar ise 3 puana ulaşması durumunda Igor Tudor yönetimindeki ilk derbi galibiyetini yaşayacak!

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Hakan Ünsal, Feyyaz Uçar, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'ten Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumları!
    2 | 45

    Arada 6 puanlık farkın bulunduğu iki takımın mücadelesi öncesinde Türkiye'nin gözünü çevirdiği derbiyi Feyyaz Uçar, Hakan Ünsal, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'e sorduk. İşte futbolun usta isimlerinin derbi hakkındaki görüşleri... 

  • 3 Hakan Ünsal, Feyyaz Uçar, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'ten Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumları!
    3 | 45

    FEYYAZ UÇAR: Beşiktaş şu ana Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yaptı, gidebildiği yere kadar gitmesi Türk futbolu açısından çok önemli. Ancak oraya bir kez daha gidebilmenin yolu da Süper Lig'de şampiyonluktan geçiyor bu yüzden moral motivasyonu artık lige odaklamak gerek.

  • 4 Hakan Ünsal, Feyyaz Uçar, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'ten Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumları!
    4 | 45

    "Beşiktaş'ın kadro olarak sıkıntısı yok, hoca olarak çok şanslı. Taraftarı zaten dünya çapında. Bu güçler bir araya geldiğinde sezon sonunda şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. Kaybedilmiş puanlar da henüz sezon başında sayılabildiğimiz için telafi edilebilir. Özellikle bu derbinin kazanılması, puan kayıpları açısından çok çok önemli."

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Hakan Ünsal, Feyyaz Uçar, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'ten Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumları!
    5 | 45

    "Igor Tudor'un büyük maç karnesinin kötü olduğu malum ancak ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Derbi maçlarının havası değişiktir, 7 maçtır kazanamıyor olması yine kazanamayacağını göstermez. Derbilerde istatistik çok önemli değildir."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000