Beşiktaş - Galatasaray derbisini spor yorumcularına sorduk!
01.12.2017 - 11:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM
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Türkiye'de nefesler tutuldu, 2 Aralık Cumartesi günü bekleniyor! Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rekabette ligde 119. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı yendiği takdirde yeni stadındaki ilk derbi galibiyetini alacak! Sarı-kırmızılılar ise 3 puana ulaşması durumunda Igor Tudor yönetimindeki ilk derbi galibiyetini yaşayacak!
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Arada 6 puanlık farkın bulunduğu iki takımın mücadelesi öncesinde Türkiye'nin gözünü çevirdiği derbiyi Feyyaz Uçar, Hakan Ünsal, Hikmet Karaman ve Necati Ateş'e sorduk. İşte futbolun usta isimlerinin derbi hakkındaki görüşleri...
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FEYYAZ UÇAR: Beşiktaş şu ana Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yaptı, gidebildiği yere kadar gitmesi Türk futbolu açısından çok önemli. Ancak oraya bir kez daha gidebilmenin yolu da Süper Lig'de şampiyonluktan geçiyor bu yüzden moral motivasyonu artık lige odaklamak gerek.
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"Beşiktaş'ın kadro olarak sıkıntısı yok, hoca olarak çok şanslı. Taraftarı zaten dünya çapında. Bu güçler bir araya geldiğinde sezon sonunda şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. Kaybedilmiş puanlar da henüz sezon başında sayılabildiğimiz için telafi edilebilir. Özellikle bu derbinin kazanılması, puan kayıpları açısından çok çok önemli."
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"Igor Tudor'un büyük maç karnesinin kötü olduğu malum ancak ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Derbi maçlarının havası değişiktir, 7 maçtır kazanamıyor olması yine kazanamayacağını göstermez. Derbilerde istatistik çok önemli değildir."
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"Üstelik derbileri genelde kazanmak zorunda olanlar kazanır. Şu anda kazanmak zorunda olan takım da Beşiktaş. Dolayısıyla Tudor'un performansı değil Beşiktaş'ın performansı, isteği ve arzusu kilit olacaktır."
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"Derbilerde kaleciler ve forvetlerin performansı etkileyicidir. Cenk Tosun'un öne çıkabileceğini düşünüyorum. Bu öne çıkma sadece skor üretmekle de olmaz."
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"Cenk artık rakibi zorlayan, pozisyon üreten asist yapan, çok faydalı oyun ortaya koyan bir futbolcu. Santrforlardan görmeye alışık olmadığımız bir profile dönüştü. Oynadığı takdirde Oğuzhan Özyakup'tan da bir patlama bekliyorum."
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"Galatasaray'da ise tek favori oyuncum Bafetimbi Gomis. Fransız oyuncu oyun anlayışıyla çok enteresan bir santrfor. Türk spor kamuoyu onu tam kavrayabilmiş değil. Gomis oynadığı takımı istediği şekilde oynatabilecek yeteneklere sahip, özel bir oyuncu."
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"Takımını önde oynamaya zorluyor. Bunu da sürekli savunma arkasını düşünerek, ofsayt çizgisiyle yaşayarak, aklını sürekli ceza sahasında tutarak yapıyor. Bu da takımı öyle oynama açısından etkiliyor. Galatasaray açısından büyük bir avantaj."
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"Bu derbi biraz gergin olacak, ben pozisyon açısından kısır bir maç olabilir diye düşünüyorum. Atanın kazanacağı bir mücadele olacaktır."
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HAKAN ÜNSAL: Derbide Galatasaray açısından kazandığı zaman etkileri ve sonuçları belli olan bir mücadele olacak. Arada 6 puanlık fark var, bu açıdan Beşiktaş açısından da çok önemli.
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"Diğer bir yandan Tudor kazanırsa Galatasaray'daki geleceği de kazanımları belli olacak. Galatasaray kazandığı takdirde kazanımları puandan da fazlası olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde harika giden ve gruptan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ın Süper Lig'deki durumu daha da kötüleşecek"
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"Puan farkı 9'a çıkacak ve Şenol Güneş tartışılır hale gelecek. Tudor, tüm bunları göz önünde bulundurarak bir kadro çıkarmak zorunda. Galalatasaray'da daha önceki büyük maçları düşünmeyi bir kenara bırakmalı çünkü bu derbi, öyle bir maç değil."
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"Beşiktaş'a yenilmediğin zaman yanına artı yazılacak bir maç olacak bu. Tudor kadrosuyla fazla oynama yapmadan bir takım çıkarmalı."
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"Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin futbolcular üzerinde büyük etkisi vardır. Orası bambaşka bir dünyadır, dönmek de kolay değildir. Ben gruptan çıkmanın bir rahatlık sağlayacağını düşünmüyorum."
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"Şampiyonlar Ligi'nin büyüsüne kapılıp bir sonraki turda kimin geleceğini düşünmeye bile başlamışlardır. Oranın böyle bir büyüsü vardır. Juventus'u yendikten 3 gün sonra Güngören Stadı'nda İstanbulspor'a yenilmiştik mesela, biz de Şampiyonlar Ligi dönüşünde çok tokat yedik."
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"Kaldı ki Beşiktaş bence lige hiçbir zaman dönemedi. 3 maçta 9 puan yaptıklarında futbolcular gruptan çıktıklarını biliyordu ancak lige odaklanamadılar."
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"İlkleri yapmanın verdiği avantajla ligdeki kötü gidişatın önüne set çektiler. 'Ligde daha çok hafta var ve telafisi var, Şampiyonlar Ligi'nde iyiyiz' gibi bir düşünceleri var. Ancak bu maçın kaybı çok büyük hasar verecek."
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"Yeşil sahaya baktığımızda ise iki takımın da ön tarafta çok hızlı oynadığını biliyoruz. Keza arka tarafta büyük boşluklar verebildiklerini de. Kalecilere bu anlamda büyük iş düşüyor, maçın öne çıkanı onlar olabilir."
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"Tudor'un geçmiş büyük maçlarını unutarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçlardan zaafiyetlerini iyi tespit edip ona göre bir kurgu yapmalı. Geçmiş maçlara takılıp illa kazanmak için bu maça çıkarsa hata yapar."
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HİKMET KARAMAN: Maça ilk baktığımız zaman Beşiktaş'ın müthiş taraftar desteği büyük bir artı. Beşiktaş büyük maçları, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynuyor, bunu gördük. Bu maçta da farklı bir oyun anlayışı ortaya koyacak.
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"Igor Tudor'un bundan önceki büyük maçlarına baktığımızda ise soru işaretleri var. Medipol Başakşehir maçı benim için artık büyük maçtır, o maç öncesinde hafta içerisinde kafasında kurguladığı oyun planının yanlış olduğunu farklı mağlubiyetle gördük."
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"Bu maç öncesinde de Tudor'un kafasındakini bilemiyoruz. 3'lü savunma mı 4'lü mü 5'li mi oynatacak bilemiyoruz. Keza çift santrfor mu oynatacak ya da pozisyonlarda hangi oyuncuları oynatacak, taktik anlamda ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Bu da Galatasaray açısından büyük bir dezavantaj."
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"Dikkate alınması gereken diğer bir nokta ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden lider çıkmayı garantilemiş olması. Beşiktaş'ın ligde kaybettiği puanların çoğu ya Şampiyonlar Ligi öncesine ya sonrasına denk geldi, kafalarda hep Devler Ligi vardı."
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"RB Leipzig maçında puan ya da puanlar alması gerekseydi bu maçı farklı yorumlayabilirdik ancak şimdi tamamen Galatasaray'a odaklılar. Üstelik ligde aldıkları sonuçlarla bu maça ekstra motivasyonla hazırlanacaklarını düşünüyorum."
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"Şenol Güneş, gruptan çıkmanın verdiği rahatlıkla Galatasaray karşısına en iyi 11'ini sürecektir. Başka şeyleri de hesaba katmak zorunda olsaydı planları değişebilirdi."
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"Öbür yanda Tudor'a bakınca Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarındaki gibi farklı stratejilere girerse maçı çeviremeyebilir."
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"İki takımda da öne çıkmasını beklediğim çok isim var ama Beşiktaş'ın durumu biraz daha farklı. Beşiktaş'ın Porto'yla 1-1 berabere kaldığı Porto maçında karşılaşmanın oyuncusu oyuna sonradan giren Gary Medel'di."
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"Beşiktaş o girene kadar pas yapmakta zorlanırken o girince farklı bir oyun anlayışına büründü. Ayrıca Cenk çıkıyor, Talisca çıkıyor, Quaresma çıkıyor Babel çıkıyor... Her maç farklı biri sahne alabiliyor."
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"Galatasaray'da da Bafetimbi Gomis'in öndeki etkili oyunuyla öne çıkabileceğini düşünüyorum. Fernando'yu çok beğenirim, keza Younes Belhanda ve Fernando Muslera'yı da atlamamak gerek. Kendi performanslarını sergilerlerse fark yaratabilirler."
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"Tüm bunları hesaba katınca bol gollü bir maç bekliyorum!"
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NECATİ ATEŞ: Galatasaray geçen sene Vodafone Park'ta kazanabilirdi de kaybedebilirdi de. Çok güzel bir maç oldu. Bu sene de çok güzel bir maç olmasını bekliyorum.
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"Galatasaray'ın maç kaybetme kredisi olsa da derbi kaybetme kredisi yok. Bazı maçlarda berabere kalabilir mağlubiyet alabilir ama derbi kaybedemez."
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"Geçen seneden bugüne bakıldığında Tudor'un gelmesiyle birlikte derbi kazanamadı Galatasaray. Bu açıdan Tudor'un geleceğini de belli edecek derbi."
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"Öte yandan Beşiktaş kazandığı takdirde şampiyonluk yarışında 'Ben de varım.' diyecek. Galatasaray kazandığı takdirde puan farkı 9'a çıkacak, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek."
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"Şampiyonlar Ligi, ayrı bir seviyedir. O havayı tatmış bir futbolcu olarak söyleyebilirim ki oyuncular Devler Ligi maçı öncesinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak oraya odaklanır, her şeyini o maçta verir."
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"Geri dönüşü de zor olur, genelde dönüşte takımlar puan kaybeder. Nitekim Beşiktaş'ta da bu sezon öyle oldu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi hem ülke puanı hem de kulüp başarısı olarak çok önemli."
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"Umut ediyorum ki elenmez ama çok güçlü bir rakip çıkarsa ve elenirlerse ligden baya uzaklaşmış olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ligdeki kayıpları biraz örttüler."
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"Igor Tudor'un en büyük sıkıntısı, bu tip maçlarda takımın kimyasını bozması. Fenerbahçe maçını biraz ayrı tutuyorum çünkü kazanamadığınızda berabere kalmanız gerekir ama Trabzonspor maçı kötü sonuç, Başakşehir karşılaşması ise hüsranla bitti."
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"Tudor hem sistem değişiklikleriyle hem de oyuncuların kimlikleriyle takımın kimyasını bozdu ve bu da sonuçları etkiledi. Tudor'dan beklentim kazanarak 'derbi galibiyeti sürprizi'ne imza atması."
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"Uzun yıllar Galatasaray formasına hizmet etmiş biri olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Duygusal bir yorum olacak ama en kötü yenilmemesini isterim."
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"Derbiler, ligin kaderinde şampiyonluk yarışlarında kritik virajlardır çünkü. 3 sene önce Slaven Bilic, Beşiktaş'a harika bir futbol oynatsa da derbi kazanamadı ve ligi 3. sırada tamamladılar."
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"Sadece iki takım taraftarlarının değil, Fenerbahçe ve Başakşehir camiaları da bu maçın sonucunu bekliyor. Galatasaray'ın puan farkı nedeniyle kredisi var ancak lider olduğu için herkes onun yapacağı puan kaybını bekliyor."
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"Cenk Tosun ve Bafetimbi Gomis çok formda. Üstelik Galatasaray'ın cezalıları geri dönüyor. Keyifli ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sakatlıksız, kartsız, bol gollü bir maç olmasını da umuyorum."
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