Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye döndükten sonra Hakan Uzan'dan 8 milyon TL tazminat ve oğlu ile birlikte 50 bin TL nafaka isteyen Özlem Uzan, İmar bankası davasından da beraat etmişti. Boşanma davasını Hakan Uzan'a tebliğ edemeyen mahkeme, davanın Hakan Uzan'a gazetelere ilan verilerek bildirilmesine karar verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İmar Bankası soruşturması nedeniyle eşi Hakan Uzan ile birlikte yurtdışına kaçan Özlem Hanife Uzan 13 yıl sonra Türkiye'ye döndüktken sonra boşanma davası açtı. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne geçtiğimiz mart ayında boşanma davası açan Özlem Uzan'ın davayı takip etmediği için davasının açılmamış sayılmasına karar verildi.

8 MİLYON LİRA TAZMİNAT 50 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ

Özlem Uzan iki ay sonra tekrar boşanma davası açtı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne açılan davada Özlem Uzan, kırmızı bültenle aranan Murat Hakan Uzan'dan 8 milyon TL tazminat ile çocuğu ve kendisi için aylık 50 bin TL nafaka istedi. Hakan Uzan'ın agresif, her şeye bağıran ve hakaret eden biri olduğunu iddia eden Özlem Uzan dilekçesinde evliliklerinin ilk yılında Uzan ailesinin tüm mal varlığına el konulduğunu, tutuklanma ihtimali üzerine yurt dışına gittiğini belirtti. 25 yaşında yaptığı evliliğinin ardından yıllarca başka ülkelerde çocuğuyla yalnız başına yaşamak zorunda kaldığını belirten Özlem Uzan, Hakan Uzan'ın Türkiye'ye dönmesine engel olduğunu iddia etti.

Türk Konsolosluğu'na sığınarak geçici pasaport ile 13 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten Özlem Uzan, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmar Bankası davasında beraat ettiğini belirtti. Çocuğunun velayeti ile 8 milyon TL tazminat, kendisi ve çocuğu için aylık 50 bin TL nafaka isteyen Özlem Uzan'ın açtığı boşanma davasında 7 ay geçmesine rağmen Hakan Uzan'a ulaşılamadı.

Mahkeme Fransa'da yaşadığı ileri sürülen Hakan Uzan'ın adresini Paris Büyükelçiliğine sordu. Elçilik cevap vermeyince mahkeme, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ulusal gazetelere verilen ilanla Hakan Uzan'a boşanma davasının bildirilmesine karar verdi. Mahkeme Hakan Uzan'a yine ulaşılamadığı takdirde yokluğunda davanın yapılacağını ve mahkemenin yapacağı işlemlere itiraz edemeyeceğini belirtti.

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