HT Magazin’de yer alan habere göre, yaşadıklarını, “Otelin lobisinde ‘Beni nasıl tanımazsın!’ diye küfür ve hakaretle saldırarak eşim ve beni darp ettiler” şeklinde anlattı.

Yılmaz yazılı açıklamasında, “Bize saldıranlardan şikâyetçi olduk. Eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına, hukuka güvencim tam!” dedi.

Sahneye çıkamadı

Hakan Yılmaz, Kırklareli’nde dün akşam sahnelenecek ‘Yetersiz Bakiye’ adlı gösterisini de iptal etmek zorunda kaldı

hakan yılmaz

Elif Yılmaz