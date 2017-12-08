Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde dayak

Hakan Yılmaz önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı. Hürriyet'in haberine göre, Hakan Yılmaz, daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler'deki bir otele gitti. Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile birlikte arkadaşı Erdal Gökçe geldi.
Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.
SERBEST KALDILAR
Bu sırada saldırganlar, Elif Yılmaz'ın kafasına da sert bir cisimle vurdu. Otel çalışanlarının araya girip dayağı durdurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra otele gelen polis, üç kişiyi gözaltına aldı. Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe, polis merkezine götürüldü. Yüzü ve gözünün yanı sıra vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Hakan Yılmaz ile eşi hastanede tedavi edilip, darp raporu aldı.
Ünlü oyuncu daha sonra karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yılmaz ve eşinin şikayeti sonrası polis, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İfadeleri alınan saldırganlar serbest bırakıldı.
"BU SALDIRIYI KABUL ETMİYORUM"
Hakan Yılmaz, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz Etiler'de bir otelin lobisinde yanıma gelen ve 'Beni tanıdın mı?' diye soran kişiye 'Tanıyamadım' yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine 'Beni nasıl tanımazsın' diyen, eşimin yanında bana küfür ve hakaret eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimle beni darp etmiştir. Eşimin de yaralandığı olay sonrasında darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikayetçi olduk. Bu sırada bana, eşime ve yanımıza gelen ortağıma hakaretler ve tehditler devam etti. Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf 'tanımıyorum' dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tam! Kamuoyuna saygıyla duyururum"
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