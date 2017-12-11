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NE OLMUŞTU?

İddialara göre; Hakan Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı. Daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler’deki bir otele gitti.