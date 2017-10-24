"Hakem F.Bahçe'nin yanında' imajı oluşmasın"

Futbol adına sınıfta kalan derbide istenmeyen olaylar yaşanmış, G.Saray tribünlerinden yardımcı hakem Tarık Ongun’a yabancı madde yağmıştı. Bir pet şişe yüzüne isabet eden Ongun, acı içinde yere yığılırken, deneyimli hakemin yardımına F.Bahçeli futbolcular koşmuştu. Habertürk Spor'un haberine göre; Ongun’u kollarından tutup saha içine taşıyan Ozan Tufan ile Hasan Ali Kaldırım, “Abartılacak bir şey yapmadık. Hakem zor durumdaydı, gittik yanına kaldırdık. Bu pozisyon üzerinden ‘Hakem Fenerbahçe’nin yanındaydı’ imajı oluşmasını istemiyoruz. Biz hakem yüzünden kazanamadık ama bu tamamen farklı bir durum” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLERDEN ÖVGÜ

Derbiyle yakından ilgilenen İngiliz basını olaylara da geniş yerdi. Gergin geçen maçta F.Bahçeli futbolcuların hakem Tarık Ongun’a kalkan olmasını manşete taşıyan Daily Mail, “İstanbul Derbisi’nde Galatasaray taraftarının füze yağmuruna tuttuğu yan hakem yerde kaldı. Ateşli derbide gelen füzelere F.Bahçeliler kalkan oldu” ifadelerini kullandı. The Sun ise “Üzerine yağan maddelerden dolayı yerde kalan hakeme cesur F.Bahçe futbolcuları insan kalkanı oluşturdu. Türk Milli Takımı’nın orta sahası Ozan Tufan ve bir F.Bahçeli futbolcu, kafalarına yağan maddeler altında hakemi ve bayrağını alıp yardım ettiler” yorumunu yaptı.