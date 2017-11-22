Hakem Onur Mert'e 1 ay ceza

U17 Elit Ligi’nde 4 Kasım’da oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde rakibine kasti uçan tekme atan Sarı-Lacivertli Gürkan Başkan isimli oyuncuya sadece sarı kart gösteren ve Avrupa basınında bile manşet olan hakem Onur Mert’in 1 ay ceza aldığı ortaya çıktı. Ancak buna rağmen 1 ay ceza süresini doldursa da Onur Mert’in bundan sonra maç yönetmesinin çok zor olduğu da ifade edildi.

Onur Mert