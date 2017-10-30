Hakem Tobias Stieler, Çağlar Söyüncü'yü boşuna attığını söyledi

Bundesliga'da forma giyen Çağlar Söyüncü, hafta sonu oynanan Stuttgart-Freiburg maçında video yardımcı hakem sistemi nedeniyle oyundan atıldı. NTV Spor'da yer alan habere göre Stuttgart'ın 3-0 kazandığı mücadele 0-0 devam ederken hakem Tobias Stieler, Çağlar Söyüncü'ye kırmızı kart gösterdi. Ancak hakem maç sonunda yaptığı açıklamada bu kararından pişman olduğunu dile getirdi.

Mücadelenin 11. dakikasında Daniel Ginczek'in önünde top kontrol etti. Freiburg sonrasında atak yaparken hakem Tobias Stieler mücadeleyi durdurarak TV ekranını işaret etti. Araçta bulunan Felix Zwayer'in uyarısını dikkate alan Stieler, pozisyonu izledikten sonra Stuttgart lehine faul kararı verirken milli savunmacıya kırmızı kart gösterdi.

Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, karara büyük tepki gösterirken Stieler de mücadele sonrasında hatalı olduğunu itiraf etti. Alman hakem maç sonrasında "Pozisyonu maçtan sonra izleyince hatalı olduğumu anladım. O pozisyona sarı kart göstermem daha doğru olur gibi geldi ancak sahada çok fazla zamanımız olmuyor. Hızlı karar vermek zorundayız." dedi.

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