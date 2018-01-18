Trafikte sıkıştırılıp dayak yediğini ve tehdit edildiğini öne süren motosikletli genç, 2 ayrı suça dava açmasına rağmen 3 ayrı suçtan takipsizlik kararı veren savcı ile itiraz reddeden hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesi ve Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki bilgilere olay şöyle gelişti. 19 yaşındaki Habil Ç., 15 Aralık 2016'da Halkalı'dan Küçük Çekmece istikametine motosikletiyle giderken otomobiliyle seyir halindeki Yusuf M. ile yol verme konusunda tartıştı. Yusuf M. otomobili ile motosikleti sıkıştırarak taciz etmeye başladı. Yusuf M. kanuni hız limitlerini ve asfalt üzerinde yazan uyarı yazılarını ihlal etmesi için Habil Ç.'yi selektör ile taciz ederek, akan trafikte bulunduğu şeridi değiştirmesi için zorladı. Trafiğin müsait olduğu ilk anda Habil Ç. yol vermek için şeridini değiştirdi. Yusuf M. yoluna devam etmek yerine Habil Ç.'nin önünü aracı ile keserek benzin istasyonuna girmesini işaret etti.



BENZİN İSTASYONUNDA SALDIRI

Güvenli olacağını düşünerek benzin istasyonuna giren Habil Ç.'ye aracından inen Yusuf M. ile beraberindeki Hakan K. ile Ali K. saldırmaya başladı. "Neden beni taciz ediyorsunuz?" diye soran Habil Ç.'yi trafik magandaları darp etti, motosikletine zarar verdi.

Habil Ç.'ye küfür eden ve tehdit ede saldırganlar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Habil Ç.'nin uğradığı saldırıyı kaskındaki kamera görüntüledi. Görüntülerde saldırganların ettiği ağır küfürler ile "seni̇ kurşun manyağı yaparım haa!" şeklindeki tehditleri duyuldu. Saldırı görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki gördü.

Habil Ç. saldırganlar hakkında kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından avukatı Yıldız Ceren Okur aracılığıyla şikâyetçi oldu. Soruşturma dosyasına olayı gözler önüne seren kamera kaydı delil olarak sunuldu.

8 AY SONRA DAVA AÇTI

Soruşturma dosyasını yürüten Küçükcekmece Cumhuriyet Savcısı Mecit Gürsoy soruşturma işlemlerini 8 ayda tamamladı. Savcı Gürsoy yaralama ve mala zarar verme suçlarından 3 şüpheli hakkında dava açtı. Kamera kaydında net biçimde duyulan küfür ve tehdide rağmen savcı Mecit Gürsoy, tehdit, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi.



DELİLLERE RAĞMEN TAKİPSİZLİK KARARI

Habil Ç.'nin avukatı Yıldız Ceren Okur hakaret ve tehdit ve şikayete konu diğer suçlarının işlendiğine dair açık sesli ve görüntülü kayda rağmen, herhangi haklı bir gerekçe olmaksızın şüpheliler hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Yaşar Kemal Dede değerlendirdi. Hakim itirazı reddetti.



HAKİM VE SAVCIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Yıldız Ceren Okur, savcı ve hakimin takdir hakkını ve kanuni yetkilerinin sınırlarını aştığını belirterek görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini belirterek şikayetçi oldu. Okur dilekçesinde, ağır küfürmlerin kamera kaydında net bir şekilde duyulduğunu belirterek, "Bu kelimeleri hakaret saymamak gibi bir takdir yetkisi kimseye verilmemiştir. Her ne kadar soruşturmayı yürütmekle görevli savcı, kendi değer yargılarına göre bu sözleri hakaret niteliğinde görmemişse de bu tür sözlerin niteliğinin tespiti toplumsal yargılara göre belirlenir. "Seni̇ kurşun manyağı yaparım haa!" cümlesi açıkça tehdit suçunu oluşturur. Savcı, mağduru korumak yerine bu tehdidi de göz ardı ederek tehdi̇t suçu hakkında da Takipsizlik kararı vermiştir" dedi.



"İSTEDİĞİMİZİ TACİZ EDEBİLİRİZ"

Avukat Okur dilekçesinde şüphelilerin karanlık ve yol çalışması olan bir yolda, takip mesafesini hiçe sayarak ve motosiklet aynasına selektör yapmak sureti ile Habil Ç.'nin görüşünü büyük ölçüde engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Habil Ç.'nin zorla sağ şeritte akan trafiğe doğru itildiğini belirten Okur, "Trafik kurallarını ihlal etmesini ve kendi can ve mal güvenliğini tehlikeye atmasını sağlamaya çalışmışlardır. Takipsizlik kanaati ile artık bizler önümüzde giden, hızını –kurallara uygun olsa da- beğenmediğimiz araçları istediğimiz gibi taciz edebilir, selektör yaparak huzur ve sükûnunu bozabilir, trafik adabı ve kurallarını ihlal etmesi için baskı altına alabiliriz, Bu gibi davranışlarımız kanunen yasak olmasına rağmen yargı erki tarafından cezalandırılmaya değer bulunmamaktadır" dedi.



"SAVCI VE HAKİM GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN YARGILANSIN"

Dilekçede, Cumhuriyet Savcısı Mecit Gürsoy hakkında; açık, sesli ve görüntülü kayda rağmen, herhangi haklı bir gerekçe olmaksızın, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi sebebiyle, Hakim Yaşar Kemal Dede'nin ise karara karşı yapılan itirazı gerekçesiz olarak reddetmesi sebebi ile görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları istendi.

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