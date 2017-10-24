Adayların katılımıyla 3 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Hakimlik ve Savcılık Sınavı'nın ardından Ağustos ayında mülakatlar gerçekleştirilmişti. Mülakatlara katılan adaylar, merakla "Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. Peki Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakim olma isteğiyle sınava katılan ve zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalayan adaylar, ardından mülakatlara katılmış ve sonuçlar için beklemeye başlamıştı. Hakimlik mülakat sonuçlarıyla ilgili olarak açıklama yapan ve tarih veren Adalet Bakanı Gül, sonuçları bekleyen adayları heyecanlandırdı.

Hakimlik mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hakimlik sınavıyla ilgili komisyonumuz, mülakatını bitirdi. Sanıyorum Bakanlığımız, hakimlik savcılık ile ilgili yapmış olduğu sınav sonucunu haftaya herhalde açıklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Aralık ayında yapılacak sınav ile 1500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtilmişti.

Bilindiği üzere Hakimlik mülakat sonuçları geçtiğimiz yıl mülakatların ardından 18 gün sonra açıklanmıştı. Bu sene ise bu kadar uzun sürmesi adayların heyecanlı bekleyişini arttırdı.

Hakimlik mülakat sonuçları

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?