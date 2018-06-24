Hakkari 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Hakkari Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Hakkari 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 79.18 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 47.6 duyruldu. Hakkari 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 41.327 oyla yüzde 64.43 - Recep Tayyip Erdoğan: 17.988 oyla yüzde 28.04 - Muharrem İnce: 3.565 oyla yüzde 5.56 - Meral Akşener: 926 oyla yüzde 1.44 - Temel Karamollaoğlu: 278 oyla yüzde 0.43 - Doğu Perinçek: 63 oyla yüzde 0.10



Hakkari 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 41.327 oyla yüzde 64.43Recep Tayyip Erdoğan: 17.988 oyla yüzde 28.04Muharrem İnce: 3.565 oyla yüzde 5.56Meral Akşener: 926 oyla yüzde 1.44Temel Karamollaoğlu: 278 oyla yüzde 0.43Doğu Perinçek: 63 oyla yüzde 0.10

Genel seçime katılımın yüzde 80.54 oranında sağlandığı Hakkari il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 43.6 oranında açıldı. 2018 Hakkari seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 16.896 oyla yüzde 28.52 - Millet İttifakı: 3.048 oyla yüzde 5.15 oranında oy aldı. 2018 Hakkari seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 37.840 oyla yüzde 63.89 - AK Parti: 14.134 oyla yüzde 23.86 - MHP: 2.762 oyla yüzde 4.66 - CHP: 1.935 oyla yüzde 3.27 - İYİ Parti: 795 oyla yüzde 1.34 - SP: 318 oyla yüzde 0.54



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Hakkari seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 16.896 oyla yüzde 28.52Millet İttifakı: 3.048 oyla yüzde 5.15HDP: 37.840 oyla yüzde 63.89AK Parti: 14.134 oyla yüzde 23.86MHP: 2.762 oyla yüzde 4.66CHP: 1.935 oyla yüzde 3.27İYİ Parti: 795 oyla yüzde 1.34SP: 318 oyla yüzde 0.5416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…