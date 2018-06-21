24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Hakkari AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Hakkari'den 3 milletvekili adayı gösterdi. İşte AK Parti Hakkari için milletvekili adayları...



S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 HUSRET DİNÇ ORTA EMEKLİ 2 ABDULMECİT TARHAN YÜKSEK HUKUKÇU 3 NURETTİN FIRAT YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."