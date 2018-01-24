TSK, Hakkari Şemdinli'deki terör operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli kırsal alanında, devam eden operasyonda, 19 Ocak 2018 tarihinde icra edilen topçu atışıyla bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

MARDİN'DE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, Mardin'deki arazi taramasında, mühimmatlar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"23.01.2018'de Mardin/Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında dört roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

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