Hakkari'de 17 el bombası ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı bilgilere göre; Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Mart'ta Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Tatlıcak mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 17 el bombası, 660 biksi mühimmatı ve bin 349 HK-33 mühimmatı ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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