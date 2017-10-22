Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 21 Ekim 2017 günü Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsal alanında İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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