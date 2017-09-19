Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgesi Rubarişin Çayı Mezi mevkisinde insansız hava aracı ile 7 terör örgütü PKK mensubunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.