Hakkari'de çatışma! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Vallikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Dün, aynı bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

hakkari

Şemdinli

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