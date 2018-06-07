Olay, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Çukurca Karayolu´nun 20´inci kilometresindeki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoyun geçişi sırasında, yola daha önce PKK´lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi.

Patlamada konvoydaki araçlardan bazıları hasar görürken, 4 asker asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Valilik açıklamasında şu cümlelere yer verildi:

"06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden Merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında EYP’nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Öte yandan teröristleri yakalamak için hava destekli operasyon başlatıldı.

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