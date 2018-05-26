Şemdinli ilçesinde yapımı süren kalekol inşaatına saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada saat 00.35 sıralarında Altınsu Mahallesi Elde mevkisi olarak adlandırılan bölgede yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 roket atıldığı belirtildi.



Saldırı sonucu herhangi bir zayiatın yaşanmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Polis Özel Harekat unsurları tarafından başlatılan operasyonda, arazide yapılan iz takibi sonucu sıcak temas sağlanmış ve biri kadın iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede asker, jandarma ve polis tarafından geniş çaplı operasyon ve arama tarama faaliyetleri devam etmekte olup, mevcut ise diğer bölücü terör örgütü mensuplarının da yakalanmaları için İHA destekli yoğun faaliyetlere başmıştır. Konuyla ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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