Hakkari'nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Güvenlik korucusu tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri harekete geçirirken, iddiaya göre işkence gören köpeğin belediye görevlisi tarafından açı çekmemesi için uyutulduğu öne sürüldü. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ise konu ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra araştırma başlattığını ve köpeğin ölü yada diri şekilde bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilip tedavisi sürerken ölen siyah yavru köpeğin görüntüleri hafızalardaki canlılığını korurken, benzer bir köpek vahşeti haberi de Hakkari'den geldi. Sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Vadisi çevresinde devriye görevi yapan bir güvenlik korucusu, gözleri oyulmuş köpekle karşılaşınca hemen görüntülerini ve fotoğraflarını çekip, yardım için internetten araştırma yaptı. Güvenlik korucusu araştırmaları sonucunda Muğla'nın Dalaman ilçesi'nde yaşayan hayvan hakları savunucusu Türkan Dağdelen'e ulaştı.
4 BİN TL'YE ARAÇ KİRALADI
Çektiği görüntüleri ve fotoğrafları Dağdelen'e gönderen güvenlik korucusu, köpek için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Dağdelen, köpeği Dalaman'a getirtmek için güvenlik korucusundan bir araç kiralamasını istedi. Yapılan görüşmeler üzerine de 4 bin TL'ye karaç iralandı. Araç sahibi köpeğin bulunduğu bölgeye giderken, Dağdelen'e köpeğin ortadan kaybolduğu söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağdelen, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek bölgeye giden belediye ekiplerini suçladı.
Köpeğin öldürüldüğünü ileri süren Dağdelen, Dalaman'da kendisine ait Türkiye'nin en büyük özel hayvan barınağı bulunduğunu ve burada bakıma muhtaç yaklaşık bin sokak hayvanının kaldığını, bu olayın da peşini bırakmayacağını söyledi. Dağdelen, Görüntüler öğlen saatlerinde bana geldi. Büyük üzüntü yaşadım. Köpeği aldırmak için de hemen çalışmalara başladım. Köpeği getirtmek için her şeyi ayarlamıştık. Öldürmek için ne kadar acele ettiniz. İhbar gelir gelmez karakolu aradım, nakil ayarladım, tam köpek alınacak iken, bir kamyon şoförü köpeği görüyor ve belediyeyi arıyor. Belediyedeki bir teknik eleman köpeği görüyor ve kamyoncuya da 'aldığımızı kimseye söylemeyin, bunun gözleri kötü, acı çekmesin diye iğneyle öldürelim' diyor. soranlara da 'bulamadılar' dersiniz diyor. Bunun üzerine ben de aradım. Sorduğumda bana da 'bulamadık' denildi ve telefonu yüzüme kapatıldı dedi.
BAŞKAN EPCİM: YAPANLAR CEZASIZ KALMAYACAK
Konuyla ilgili DHA muharibine telefonla bilgi veren Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ise yaşanan olaydan haberinin olmadığını, köpeğe yapılan eziyetin yürek burktuğunu, büyük üzüntü yaşadığını ve bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. Epcim, köpeğin belediye ekibi tarafından öldürüldüğü konusunda kendisine herhengi bilgi verilmediğini, ölü yada diri bulunması için araştırma başlattığını belirterek, Ben göreve başladığımda bütün belediye çalışanlarına talimat vermiştim. 'Sokakta yada başka bir yerde yaralı, yardıma muhtaç bir hayvan görürseniz, hemen sahiplenin bize getirin' demiştim. Bu vahşeti de duyunca çok üzüldüm. Bunu arştıracağım. Gereken neyse hemen yapacağım diye konuştu.
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