Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin, kentte jandarmanın yol kontrolleri sırasında yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 27.06.2018 günü ilimiz Merkez Zap Jandarma Karakol Komutanlığı'nca icra edilen yol kontrol faaliyeti neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hüküm kararı bulunan 3 şahıs yakalanarak Hakkâri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edilmişlerdir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Öte yandan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Merkezi, Nizip ve Nurdağı İlçelerimizde gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Devlet Büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen ve bu hususta hakkında ihbar bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıslarda 7'si tutuklanarak, cezaevine gönderilirken 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Bir kişi ise ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
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