Hakkari'de polis noktasına yıldırım düştü! 3 yaralı

İHA'nın haberine göre; Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER