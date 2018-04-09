Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, kullanılamaz halde olduğu belirlenen SA-18 füze gövdesi, plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.



Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Şort ve Bulutlu yaylalarında düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "08.04.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Bulutlu ve Şort Yaylaları arasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet kullanılamaz halde SA-18 füze gövdesi,11 kilogramlık kırmızı renkli plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogramlık 6 tüp, 1000 metre bakır kablo ve 180 bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.





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