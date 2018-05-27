Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İlçenin Onbaşılar köyü Sarıkaya mezrasında boş bir evde arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Aramada 2 el telsizi, uydu telefonu, şarj cihazı, sim kart, jeneratör, hilti ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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