Hakkari'de üs bölgesinde çalışan işçilere terör saldırısı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Gerdan Tepe üs bölgesinde çevre emniyet sistemi inşaatında kullanılan bir iş makinesine saat 14.30 sıralarında Irak topraklarındaki Tanisana sırtlarından PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, ilk belirlemeler göre güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de hafif yaralandı.