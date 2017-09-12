Hakkari'de bombalı saldırı: 1 korucu şehit!

Hakkari'de EYP patladı: 1 korucu şehit oldu

Hakkari'de Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçleri yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada güvenlik korucusu Fevzi Altınkum şehit olurken, 1 astsubay ve 2 korucu ise yaralandı.

Şemdinli ilçesi Güzelkonak Köyü mevkisinde yol emniyeti alan güvenlik güçlerine terör örgütü PKK el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada güvenlik korucusu Fevzi Altınkum olay yerinde şehit oldu. 1 astsubay ve 2 korucu da patlama sırasında yaralandı.

Olay yerine helikopter ve takviye birlikler sevk edilirken yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.