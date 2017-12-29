Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında dün Yüksekova'nın Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasına operasyon düzenleyerek, arama- tarama faaliyeti yaptı.

PATLAYICILAR VE NÜFUS CÜZDANLARI ELE GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda 23 dinamit lokumu, patlatma düzeneği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, küçük tüp içerisinde patlayıcı madde düzeneği, 1 el bombası, 1 fünye, 2 dürbün, 1 gece görüş dürbünü, 12,5 metre kablo, 3 dürbün aparatı, 4 not defteri, 1 rüzgar ölçer anemometre, 34 pil, 2 örgütsel rozet, mp3 çalar, 1 sürücü belgesi ve nüfus kayıt örneği, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok miktarda yaşam malzemesi ve bir poşet içerisinde bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Yüksekova

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